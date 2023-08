È un avvocato francese la donna che ha perso la vita nell'incidente sul ponte della Libertà

È un avvocato di Grenoble (Francia) e si chiama Fanny Marion la donna di 31 anni che lunedì pomeriggio ha perso la vita mentre attraversava il ponte della Libertà a Venezia. Era sul sedile posteriore di una moto Bmw Gs, guidata dal suo compagno, anche lui un avvocato e insieme stavano raggiungendo la città lagunare quando a un tratto la gomma della moto a contatto con il binario del tram reso scivoloso dalla pioggia ha perso aderenza facendo cadere la due ruote verso destra, dove Fanny ha sbattuto contro il guardrail.

Sono stati i colleghi francesi a esprimere dolore e cordoglio per la scomparsa di Fanny attraverso la stampa. «Tutta la giustizia di Grenoble è in lutto - si legge su "Le Dauphine.com" - Una perdita terribile per il foro di Grenoble». Fanny Marion e il suo compagno erano in vacanza in Italia da dieci giorni. La coppia aveva intrapreso un viaggio in moto che, dopo Genova, Firenze, Roma, la Costiera Amalfitana e la Puglia, li aveva portati a Venezia. Per la giovane l'impatto è stato fatale. Nonostante il blocco completo del ponte per lasciare campo libero al passaggio urgente delle ambulanze, le manovre dei soccorritori non ne hanno potuto impedire la drammatica scomparsa. Ferito anche il compagno, trasferito al Pronto soccorso per accertamenti. La procura veneziana ora lo indaga per omicidio stradale.