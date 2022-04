Incidente in Romea, traffico bloccato per più di un'ora: elisoccorso in zona

Traffico bloccato per oltre un'ora sabato sera verso le 20 a causa di un incidente all'altezza di Lughetto, a Campagna Lupia. In un post social sulla pagina Facebook scatta l'allarme verso le 20.15. «Evitate il ponte di Lughetto, non si sale in Romea e nemmeno si scende per il momento. Causa incidente. Consiglio per chi arriva da Chioggia di scendere a Lugo e proseguire verso Sambruson». Un elisoccorso poco dopo atterra in zona, come si vede dalle foto e video sui social. «Inviati mezzi da Dolo, automedica, ambulanze e Leone 1, l'elicottero del 118, che ora sta atterrando a Mestre».

«Ore 21.42: sbloccato il tratto in tutte e due le direzioni ma traffico molto intenso», si legge. Da Chioggia salta la corsa delle 21.20 di Arriva Veneto per Venezia, mentre da piazzale Roma è partita in ritardo la corsa delle 20.55. «Da casa mia ho appena visto alzarsi l'elisoccorso», si legge sulla pagina "Tutta la Romea minuto per minuto" su Facebook, alle 20.55. Lentamente, dopo la pulizia dell'asfalto torna a sbloccarsi la viabilità mentre tanti automobilisti chiedono consigli per evitare il tratto o per uscire dalla Romea ed entrare in provincia di Venezia senza rimanere in coda. Non si conoscono i dettagli del sinistro accaduto, di sicuro le conseguenze sono sembrate notevoli e quanto accaduto ha richiesto in zona la presenza dell'elicottero del Suem, mezzo che fa presumere la necessità di un intervento urgente. Sempre verso le 21.15 un'automedica e un'ambulanza sono intervenute in via Cappuccina a Mestre.