Scontro fra 2 auto, volano giù dalla scarpata: tre feriti

Due macchine sono volate giù dalla scarpata dopo essersi scontrate in strada. È successo sabato pomeriggio verso le 14.50, in località Sindacale in via Cavanella, a Concordia Sagittaria. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso tre persone ferite. I pompieri arrivati da Portogruaro e Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti rimasto bloccato al posto guida.

Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero dei veicoli con l'autogrù dei vigili del fuoco.