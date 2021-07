Auto si ribalta in Strada Nuova, ferita giovane conducente

L'incidente è accaduto dopo le 17 di stasera, mercoledì 28 luglio, tra la provinciale 62 e Strada Nuova a Caorle, vicino al ponte, e ha coinvolto due macchine. Una Y10, che usciva da Caorle, condotta da una giovane di 20 anni di Fossalta di Portogruaro e una Volkswagen a bordo della quale viaggiava una famiglia di Belluno, con un bambino a bordo, che era diretta verso la spiaggia.

Per cause in fase di accertamento la Y10 è finita fuori strada dopo l'impatto laterale con la Volkswagen e si è cappottata dopo essere scesa giù dall'argine. Ferita la conducente, ma non in gravi condizioni. Il Suem 118 è intervenuto a prestare le prime cure. Fuori pericolo la famiglia di Belluno e il bambino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Portogruaro per recuperare i mezzi incidentati e mettere in sicurezza il tratto stradale.