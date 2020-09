Rovesciato a terra un tir carico di barbabietole, 300 litri di gasolio sull'asfalto

Un autoarticolato carico di barbabietole si è rovesciato in strada verso le 3 del pomeriggio di venerdì a San Donà. Il mezzo pesante si trovava in via Armellina quando è finito su un fianco a terra, perdendo sull'asfalto circa 300 litri di gasolio contenuti nel serbatoio danneggiato. Nessuna conseguenza per l'autista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento locale e da Mestre con il personale Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) che hanno messo in sicurezza il mezzo, tamponando la perdita di gasolio. Nel corso del pomeriggio si sono svolte le operazioni di recupero dell’automezzo e messa in sicurezza del tratto stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.