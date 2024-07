Sterza subito ed evita un frontale: autista e passeggeri Atvo illesi

Incidente sulla Triestina, in zona aeroporto Marco Polo: è successo oggi, venerdì 5 luglio, verso le 12.30, di fronte all’hotel Marriott. La corsa San Donà-Venezia, partita dal terminal di San Donà alle 11.50 aveva a bordo una ventina di persone. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri intervenuti sul posto, un’auto ha invaso la corsia opposta, mentre transitava il mezzo Atvo, che procedeva a bassa velocità.

L’autista del bus, pronto, è riuscito a sterzare sulla destra evitando l’impatto frontale (e, quindi, conseguenze peggiori); lo scontro è stato così anteriore sinistro. Autista e passeggeri sono rimasti illesi. La direzione della società Atvo ha inviato sul posto un altro mezzo per permettere ai passeggeri stessi di raggiungere la destinazione. Il conducente dell’auto è stato preso in carico dall’ambulanza del Suem 118 e portato all’ospedale; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.