Esce di strada e finisce in un giardino dopo aver abbattuto un palo: ferito

È successo verso le 20.20 di giovedì a Santa Maria di Sala. Il conducente è stato preso in cura dal Suem per essere trasferito in pronto soccorso

Intorno alle 20.20 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gorgo a Santa Maria di Sala per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita in un giardino privato dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e un contatore del gas metano: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Mira e da Mirano con i volontari e da Mestre con l’autogrù, hanno tamponato la fuga di gas e messo in sicurezza l’utilitaria, dopo aver estratto il conducente, rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente e i tecnici della rete metano per il ripristino della fornitura del gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.