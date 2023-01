Incidenti: uomo investito a piedi e auto rovesciata sulla provinciale

Ancora pedoni coinvolti negli incidenti. Lunedì pomeriggio una persona che percorreva a piedi ieri pomeriggio la Noalese, a Santa Maria di Sala, è rimasta investita da un'auto nei pressi dell'incrocio della Speedline, in zona Tabina. È successo verso le 17, l'uomo colpito è rimasto ferito ed è stato portato via in ambulanza all'ospedale di Mestre, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre cosciente non è stato intubato e gli operatori del 118 l'hanno trasferito al al Pronto soccorso per trauma cranico. Alla stessa ora, a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia, un altro incidente è avvenuto vicino alla rotonda tra via Alta e via Pialoi a Marcon. Coinvolte tre auto, una delle quali nell'impatto si è rovesciata destando preoccupazione per la donna a bordo, unica passeggera, che era alla guida. La signora, una residente di Marcon, è rimasta ferita ed è stata soccorsa ma non avrebbe riportato lesioni gravi, in base alle prime notizie. L'auto ribaltata in carreggiata ha causato rallentamenti e code al traffico, anche perché la polizia locale di Marcon ha temporaneamente chiuso la provinciale per i rilievi e i soccorsi. I vigili si sono occupati di deviare il traffico per il tempo necessario a rimettere la strada in sicurezza e riaprirla.