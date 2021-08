San Michele, incidente all'incrocio con diversi feriti

Due veicoli si sono scontrati all'intersezione tra la statale Triestina e la provinciale 74. Una signora è stata portata via in elicottero

Grave incidente stamattina, intorno alle 8, all'incrocio tra la statale 14 Triestina e la provinciale 74, in territorio di San Michele al Tagliamento. Due macchine, per motivi in fase di accertamento, si sono scontrate con violenza. Sarebbero quattro le persone coinvolte, tutte trasportate all'ospedale: la più grave risulta essere una signora anziana, portata con l'elicottero a Udine.

In soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai sanitari del 118, mentre i carabinieri di Portogruaro hanno eseguito i rilievi e gestito il traffico stradale.