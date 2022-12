Rissa e speronamento con incidente, uditi colpi di pistola

Inseguimento e speronamento ad alta velocità dopo un'aggressione fra diversi gruppi di stranieri. È successo nella serata di sabato tra via Orlanda e Campalto. Un gruppo di albanesi avrebbe preso di mira una famiglia di rumeni e ne sarebbe scoppiata una rissa con la corsa in auto ad alta velocità e infine l'incidente fra le macchine. L'allarme è partito perchè si sono sentiti dei colpi di pistola esplosi, non è ancora chiaro se da una scacciacani o un'arma. Sul posto diverse volanti della polizia di Stato e anche il Motorizzato della polizia locale.

Nell'inseguimento nessuno è rimasto ferito. La polizia sta ricostruendo il fatto e identificando i coinvolti nella folle corsa e nell'aggressione, in cui sarebbero spuntati anche bastoni e catene. Probabilmente il gruppo albanese, da quanto si è appreso, ha tentato di intimorire la famiglia di rumeni scatenando lo scontro dando il via alla corsa in strada. In perquisizione durante la serata anche le macchine degli stranieri per cercare di rintracciare l'eventuale arma. Gente intimorita in zona ha raccontato di essersi rifugiata in casa, mentre le forze dell'ordine avevano bloccato la strada.