Pirata della strada urta una donna col passeggino e fugge

Ha investito una donna che portava avanti un passeggino con una bimba di tre anni e ha tirato dritto. È successo venerdì sera verso le 19 ai piedi del ponte dell'Amelia, verso Mestre. La macchina ha urtato la donna e la piccola mentre transitava in via Monteverdi e si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. Tutte le forze di polizia sono state allertate per la ricerca di un'auto grigia con targa ucraina.

La bambina è sempre rimasta cosciente; non sono apparse gravi le sue condizioni e avrebbe continuato a piangere senza mai perdere conoscenza fino all'arrivo dell'ambulanza del Suem che l'ha portata all'Angelo per tutti gli accertamenti. L'attenzione degli agenti del Servizio di sicurezza stradale della polizia locale di Venezia si è concentrata subito sulle immagini delle telecamere presenti in zona per ricostruire l'accaduto. Provvidenziale, per rintracciare il pirata, la presenza di un testimone che è riuscito a fare una foto della targa. La speranza è quella di riuscire a trovare e bloccare in breve tempo il responsabile, prima che possa allontanarsi dal territorio e far perdere le proprie tracce senza rispondere del mancato soccorso alla donna e alla piccola che si trovava seduta nel passeggino.