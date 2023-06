Investimento mortale in via Ceccherini, è morta una donna

Investimento mortale in via Ceccherini a Mestre. È successo verso le 19 nella zona del Novotel e dei distributori di carburanti. Sembra che la donna, una 53enne, fosse a piedi quando è rimasta coinvolta nell'incidente. Per tutta la sera sono andati avanti i rilievi per la ricostruzione del dramma. Sul posto il Suem, ma sembra non ci sia stato modo di evitare l'epilogo peggiore dell'impatto.