Incidente mortale fuori da villa O'Hara, muore una giovane donna investita

È successo verso le 21 ieri sera. Una donna intorno ai 20 anni sarebbe stata investita da un'auto mentre si trovava fuori da Villa O'Hara in località Staffolo a Torre di Mosto: per lei non c'è stato nulla da fare. Ieri sera nella villa si stava celebrando un matrimonio. Sembra che la giovane, probabilmente sorella della sposa in base alle prime informazioni, fosse uscita in strada e non sia stata vista dalla vettura, non accorgendosi del transito del veicolo a sua volta e sia stata investita. Sul posto oltre al Suem 118, che non ha potuto fare nulla, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, e il tratto in corrispondenza della villa è stato chiuso dopo le 21. La giovane stando alle prime informazioni è di origini straniere.