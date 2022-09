Travolta in bici, morta un'anziana

Travolta da un'automobile, ha perso la vita sul colpo. Vittima dell'incidente stradale, avvenuto verso le 9 di lunedì a Mirano, è una signora di 82 anni. Era in sella alla sua bicicletta all'altezza dell'incrocio tra via Wolf - Ferrari e via Porara, davanti alla chiesa di San Leopoldo Mandic, quando si è verificato l'impatto con il veicolo.

Le ambulanze del 118 si sono precipitate sul posto, ma non c'era più nulla da fare. La donna, in base alle prime informazioni emerse, sarebbe finita schiacciata sotto il peso della macchina, e il personale sanitario ha solo potuto constatarne il decesso. In supporto alle operazioni di soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco.

La polizia locale sta effettuando tutti i rilievi per ricostruire nei dettagli la dinamica dello scontro e appurare eventuali responsabilità. Nel frattempo l'area dell'incidente è stata recintata con nastro bianco-rosso.