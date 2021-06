Investita sulle strisce, anziana morta sul colpo

L'incidente stamattina in via Cavin di Sala, a Mirano. Soccorsi vani, un'auto l'ha centrata in pieno

Una signora di 80 anni è morta verso le 9.30 di stamattina dopo essere stata investita da un'automobile. È successo lungo via Cavin di Sala, a Mirano, in corrispondenza dell'incrocio con via Pertini, non distante dal centro. La donna, residente a Mirano, stava attraversando le strisce pedonali ed è stata colpita in pieno. Sono arrivati i soccorsi ma il violento impatto non le ha lasciato scampo ed è morta sul colpo.

Stando alle prime informazioni l'uomo alla guida della macchina, una Fiat Panda, non si sarebbe accorto della presenza dell'anziana sulla carreggiata. Forse, ma le indagini sono in corso, potrebbe essere stato abbagliato dalla luce del sole. L'automobilista si è regolarmente fermato a prestare soccorso e dovrà rispondere, come da prassi, del reato di omicidio stradale. Il personale della polizia locale del Miranese si è occupato di svolgere gli accertamenti del caso.