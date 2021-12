Una donna all'ospedale dopo essere stata investita sulle strisce

Una donna è stata investita e ferita da una macchina mentre si trovava sulle strisce pedonali in via San Donà, zona Carpenedo, nelle vicinanze del supermercato Coop. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 8 dicembre. È probabile che, complice anche la scarsa visibilità dovuta alla pioggia, l'automobilista abbia visto troppo tardi il pedone sulla carreggiata e non sia riuscito a frenare in tempo.

L'impatto è stato piuttosto violento, come testimoniato anche dai danni al parabrezza dell'automobile. I soccorritori arrivati con l'ambulanza hanno preso in cura la donna per poi trasportarla all'ospedale con un codice di media gravità. La signora, una 53enne romena residente in città, avrebbe riportato un trauma cranico. Alla guida dell'auto, invece, un 64enne veneziano. Per gli accertamenti di rito è intervenuto il reparto motorizzato della polizia locale di Mestre.