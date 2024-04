Tredicenne investita in bici in via Marieschi: salva

Dramma sfiorato nel pomeriggio di martedì, quando una tredicenne mestrina è rimasta travolta mentre correva in bicicletta sulle strisce pedonali in via Marieschi, a Zelarino, nei pressi della rotatoria di via Pomi in direzione Martellago. Investita da un trentenne del posto alla guida di un'auto, che non ha fatto in tempo a vederla immettersi sulla carreggiata, la ragazza ha sbattuto la testa sul parabrezza anteriore, ha rotto il vetro ed è caduta a terra perdendo sangue. Una scena che lì per lì ha fatto pensare al peggio per la giovane ciclista.

È scattato l'allarme all'istante e in pochi minuti il Suem 118 ha soccorso la ragazza in codice giallo, che è stata portata al Pronto soccorso non in pericolo di vita. Per lei stabiliti tutti gli accertamenti prescritti in caso di trauma al capo. Gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia, guidati da Riccardo Del Todesco, hanno trovato negativo al test dell'alcol l'uomo al volante, e in serata hanno continuato a ricostruire l'impatto utilizzando le riprese della sorveglianza video sulla strada. Chi è alla guida di un veicolo deve dare sempre la precedenza all'utente "fragile". Tuttavia "l'angolo cieco" o il riflesso del sole potrebbero aver nascosto alla vista del conducente l'arrivo della ciclista (che doveva attraversare a piedi con bici a mano). È tutto in fase di approfondimento dagli agenti della Sicurezza stradale.