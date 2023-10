Federico, il cuore grande e la passione per la bici. Cordoglio a Dolo e Noale

Era in sella ieri mattina, Federico Volpin. Sessant'anni, una vita di lavoro alla Riri spa di Padova e il tempo libero dedicato alla sua grande passione per la bicicletta. Ha attraversato sul ponte mobile a Dolo, fra Riviera Martiri della Libertà e via Ca' Tron giungendo da via Badoera ed è rimasto investito da un'utilitaria proveniente da Mira, guidata da un 25enne albanese. Per il ciclista, a terra, sono scattati i soccorsi e l'elicottero del Suem si è alzato in volo allertato dalle ambulanze che intanto tentavano di rianimarlo. Quasi mezz'ora di manovre, poi Volpin è deceduto fra le braccia degli operatori.

Sul posto si è precipitata la moglie Mariagrazia Bonso, uscendo dall'ufficio dopo la chiamata della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta. Agli agenti non è rimasto che confermare la scomparsa. È al vaglio dei vigili la dinamica dell'accaduto: uno scontro che al sessantenne non ha lasciato scampo. Sequestrati i mezzi: la macchina a bordo della quale durante l'investimento c'era anche la madre del ragazzo al volante e la bici di Federico. L'Autorità giudiziaria ha disposto la restituzione del corpo del ciclista alla famiglia e Mariagrazia pensa che l'ultimo saluto verrà celebrato nel comune d'origine che è Polverara a Padova. «Per trent'anni abbiamo vissuto a Campagnola di Brugine, vicino alla famiglia di Federico e ai suoi fratelli, Giulio e Federica. Poi due anni fa siamo venuti a stare a Noale, che è la mia città». La vicinanza alla famiglia è stata espressa dai sindaci, Gianluigi Naletto di Dolo e Patrizia Andreotti di Noale. «Quel tratto lungo via Badoera è molto trafficato. Sono state apportate delle migliorie in passato ma ho contattato - spiega Naletto - la Città Metropolitana per un incontro tecnico».