Ragazzino di 12 anni in monopattino investito da un'auto: elitrasportato in codice rosso

È successo poco dopo le 19 di oggi a Eraclea, in località Ponte Crepaldo. Automobilista negativo al test dell'etilometro

Un dodicenne è stato investito poco dopo le 19 a Eraclea, in località Ponte Crepaldo. Il giovane stava uscendo da uno Stop a bordo del suo monopattino, quando un'automobile, una Lancia Y guidata da un 56enne del posto, l'ha preso in pieno. Il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del 118, che l'hanno stabilizzato ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Treviso.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri locali per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente della vettura, sottoposto al test dell'etilometro, è risultato negativo.