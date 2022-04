Uomo investito da un bus al Lido: portato via con l'elicottero

Un incidente si è verificato lunedì pomeriggio, poco prima delle 14, al Lido di Venezia. Un uomo di 66 anni del posto è stato investito da un autobus Actv sul Lungomare Marconi, all'altezza di piazza Fiume. Ha attraversato la carreggiata stradale e il mezzo non è riuscito a frenare in tempo. L'impatto è stato inevitabile.

Le persone che hanno assistito allo scontro hanno lanciato l'allarme, facendo intervenire l'ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito, poi il 118 ha deciso di fare arrivare in aiuto anche l'elicottero.

Caricato a bordo del velivolo, il pedone è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre. In base alle prime informazioni avrebbe riportato ferite di una certa gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le pattuglie della polizia locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.