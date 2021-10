Investito sulla strada, morto un 46enne

Investito mentre attraversava la strada: ha perso la vita così Massimo Zanchetta, 46enne di San Donà di Piave. Un pulmino lo ha travolto lungo la provinciale 54 in località Fiorentina, a San Donà, verso le 16 di giovedì. L'uomo, che aveva delle difficoltà dovute a una disabilità, al momento dell'incidente stava camminando verso la chiesa. Avrebbe attraversato in un punto in cui sono in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale, per cui mancano provvisoriamente le strisce pedonali. Il conducente del veicolo, che procedeva in direzione Stretti, non lo ha visto in tempo e non è riuscito a frenare.

A dare l'allarme è stato lo stesso autista del veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro anche ascoltando le testimonianze di altre persone che si trovavano nei dintorni. I tentativi dei sanitari di salvare il pedone, purtroppo, sono stati vani: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.