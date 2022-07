Investito sulle strisce, uomo all'ospedale

Brutto incidente stamattina in via Miranese, nella zona di Chirignago. Un uomo di 67 anni, di nazionalità cinese e residente poco distante, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una macchina in transito. L'urto si è verificato all'altezza del tracciato della vecchia ferrovia. L'uomo è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto, andato in frantumi. Ha riportato ferite piuttosto serie ed è stato soccorso dalle ambulanze arrivate poco più tardi. Ricoverato all'ospedale dell'Angelo, è in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Alla guida dell'auto, una Fiat Panda, c'era una donna italiana di 38 anni residente a Salzano. È possibile che si sia accorta troppo tardi della presenza del pedone sulla strada e che non sia riuscita a frenare in tempo. La corsa della macchina si è fermata appena dopo le strisce. Sul posto sono arrivate le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni, con forti ripercussioni sul traffico.