Incidente a Marcon, morto un pedone investito sulle strisce

Un uomo di 69 anni, Giuseppe Niero, è morto nella giornata di sabato 13 maggio, vittima di un incidente stradale avvenuto in località Colmello a Marcon. Una macchina lo avrebbe investito mentre si trovava sulle strisce pedonali in via Alta, a poca distanza dalla sua abitazione, attorno all'ora di pranzo.

Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso, affidati alla polizia locale. Sembra, da una prima ricostruzione, che all'origine dell'investimento ci sia stato un tamponamento. L'automobile che si stava fermando in corrispondenza del passaggio pedonale, una Kia, sarebbe stata colpita da un pick-up che sopraggiungeva da dietro. L'impatto è stato violento e la Kia, sbalzata in avanti, ha travolto il pedone, che avrebbe perso la vita sul colpo.

Saranno le indagini, coordinate dalla procura, a stabilire nei dettagli l'accaduto e a verificare le eventuali responsabilità nella morte dell'uomo. In supporto alle operazioni hanno partecipato anche i carabinieri. Al termine dei rilievi entrambi i veicoli coinvolti sono stati portati via dai mezzi del soccorso stradale.