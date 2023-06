La passione per la bici, il calcio e la festa dell'ultimo giorno di scuola. Chi era Andrea Marigo

La sua grande passione per la bicicletta, la gioia e la vivacità di un bambino di appena 11 indici anni: tutto cancellato nel giro di qualche istante, nel raggio di pochi metri, dove il ragazzino di Campocroce, Andrea Marigo, ha trovato la morte sabato verso le 16, mentre in sella alla sua inseparabile bici sportiva di color turchese attraversava la strada in via Viasana, lungo il graticolato romano, per immettersi in via Don Orione a Mirano, sulla sinistra, per tornare a casa sua, a due chilometri dal centro. Una delle più grosse tragedie in strada che il Veneziano ricordi, negli ultimi anni. Si è consumata la morte di un bambino in bici travolto da un'Audi A1 nera condotta da un ventenne di Caltana.

La ricostruzione di tutta la dinamica, andata avanti per quasi tre ore, sabato pomeriggio, è in mano agli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, supportati, per la gestione del traffico, dai carabinieri. I rilievi sono durati a lungo, anche perché è stata raccolta la testimonianza della conducente di un'Opel grigia che si trovava sul posto al momento dell'investimento mortale, e ha assistito a tutto quello che stava succedendo davanti ai suoi occhi, poi riferendo l'intera sequenza dei fatti, fino alla morte del ragazzo, agli operatori della polizia locale. Senza contare che i pochi residenti in zona, all'incrocio con lo stop tra via Viasana e via Don Orione, hanno tutti sentito un gran botto e sono usciti di casa allarmati, intuendo la gravità dell'accaduto. Il conducente dell'Audi viaggiava da Mirano in direzione Santa Maria di Sala quando ha travolto la bici del giovane Marigo, che invece stava immettendosi da via Viasana su via Don Orione verso sinistra, per andare a Campocroce, diretto in via Chiesa, dove abitava con i genitori e la sorella più grande.

Quello che va chiarito ora è come mai i veicoli non si siano visti, cioè la causa dell'investimento che, seppur avvenuto in una strada molto stretta e trafficata, frequentata in continuazione da ogni tipo di veicolo, è avvenuto dove il limite di velocità è ai 40 all'ora e impone, proprio per la sua conformazione, con un canale su ciascuno dei due lati, di rallentare per poter essere percosa in sicurezza da tutti gli utenti. Dopo il violento impatto, che non ha lasciato scampo ad Andrea, il giovane conducente dell'Audi è sceso dall'auto, ha chiamato il Suem e in linea, in vivavoce, con un operatore, ha iniziato le manovre per soccorrere il piccolo Andrea a terra, seguendo tutti i passaggi che gli venivano riferiti, mentra una donna gli teneva il telefono lì vicino affinché potesse sentire.

In un lasso di tempo breve il Suem era sul posto, con l'automedica, a bordo un dottore e altri operatori, e anche un'ambulanza. Il medico avvicinandosi al corpo del ragazzino e verificandone i parametri ha allontanato tutti dopo pochi minuti dichiarando il decesso del piccolo. Il conducente, nella disperazione, continuava a ripetere: «Non può essere morto, l'ho soccorso fino a poco fa, ho seguito tutto quello che mi è stato detto». Purtroppo le condizioni di Andrea Marigo, studente della scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Mazzini" di Mirano, erano talmente gravi da non lasciargli scampo. Un probabile trauma alla testa, la bicicletta caricata sopra il suv sul lato passeggero del posto guida a destra, e poi scaraventata a terra, dopo l'urto violento contro il parabrezza andato in frantumi, non hanno lasciato scampo al piccolo della famiglia Marigo di Campocroce. Studente della scuola Mazzini in via Giudecca a Mirano, il giorno prima Andrea aveva festeggiato con tutti i compagni di scuola la fine del primo anno delle medie, in prima "C", con la torta per i due compleanni dei compagni, giusto il pomeriggio prima dell'immane tragedia.