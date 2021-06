Incidente a Jesolo, code chilometriche

Soccorsi intervenuti lunedì mattina in via Adriatica

Un incidente stradale si è verificato stamattina in via Adriatico, a Jesolo (strada regionale 43), causando lunghe code sulla strada che porta al litorale. Nel sinistro, avvenuto circa all'altezza del distributore Costantin, sarebbero coinvolte tre automobili. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale, che hanno istituito il senso unico alternato per consentire le operazioni.

Non risultano feriti gravi, ma le ripercussioni sul traffico stradale sono pesanti. Al momento, verso le 9.30, sono segnalate code per diversi chilometri in direzione della spiaggia, già da Caposile.