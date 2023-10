Auto esce di strada e finisce nel canale

Ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada, ha abbattuto la ringhiera di contenimento ed è finita nel canale. È stata aiutata a risalire da alcuni passanti una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale venerdì mattina poco prima delle 7 in via Cesare Battisti a Jesolo.

La conducente, una 27enne, era al volante di un veicolo che, per cause ancora al vaglio della polizia locale, è uscito dalla carreggiata ed è precipitato nel canale Cavetta. Dopo essere uscita autonomamente dall'auto, la donna è stata assistita dai passanti e successivamente presa in cura dal personale del Suem 118, intervenuto con un'ambulanza. Non avrebbe riportato conseguenze.

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno individuato nel canale la macchina, che è stata imbragata e riportata in strada. Recuperata dai sommozzatori anche la ringhiera di ferro divelta e finita in acqua.