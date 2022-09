Schianto nella notte a Jesolo, gravissimo un uomo

Era al volante della propria automobile a Jesolo, quando ha perso il controllo. Un uomo di 44 anni del posto è ricoverato in condizioni gravissime in ospedale, dopo essersi schiantato verso l'una di notte contro un albero, mentre percorreva via Martiri delle Foibe, tra piazza Aurora e piazza Mazzini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno preso in cura l'uomo e allertato i vigili del fuoco, i quali si sono occupati di mettere in sicurezza l'auto e estrarre l'uomo, rimasto incastrato nell'abitacolo. Alla polizia sono invece spettati i rilievi di legge, per ricostruire quella che sembra essere stata a tutti gli effetti una fuoriuscita autonoma. I carabinieri hanno fornito supporto per la gestione della viabilità.