Auto finisce fuori strada, tre feriti

Sabato mattina, poco prima dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo strada regionale 43 a Jesolo per un’auto finita rovesciata fuori strada. L'incidente ha coinvolto un'unica vettura, dopo che la conducente ne ha perso il controllo.

L'autista è rimasto ferito, insieme ad altri due passeggeri che viaggiavano con lui. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto un giovane, rimasto incastrato nell’auto. Tutti e tre i feriti, di origine straniera, sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi.