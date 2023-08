Auto fuori controllo finisce fuori strada, ferito il passeggero. L'autista scappa

Ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada. Una delle altre due persone che viaggiavano sul veicolo è rimasta ferita e, all'arrivo dei soccorsi, del conducente non c'era traccia. L'incidente si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì a Jesolo.

Erano circa le 5 del mattino quando la macchina, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva via Aleardo Aleardi, all'incrocio con via Arino è finita fuori strada. Oltre al guidatore, altre due persone viaggiavano a bordo, una delle quali è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.