Furgone esce di strada e piomba sulle auto in sosta

Spettacolare incidente, fortunatamente senza feriti, sabato pomeriggio al Lido di Venezia. Un furgone è finito fuori strada ed è letteralmente piombato su alcune auto, terminando la corsa in bilico su un muretto.

Lo schianto si è verificato in via Sandro Gallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere l'area in sicurezza e gli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.