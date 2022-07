Perde il controllo dello scooter, feriti conducente e passeggera

Brutto incidente al Lido di Venezia. Un uomo di 33 anni stava accompagnando in sella al proprio scooter una ragazza di 22, quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo del mezzo, finendo disarcionato. È successo lungo via Malamocco, verso le 2 della notte tra venerdì e sabato.

Secondo le prime informazioni, il conducente, sottoposto ad esame tossicologico, avrebbe riportato le conseguenze più serie, mentre la giovane se la sarebbe cavata con ferite più lievi. Soccorso dai sanitari del Suem, è stato trasportato al pronto soccorso per un probabile trauma cranico. Agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, sono spettati i rilievi di rito.