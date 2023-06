Al volante da una vita, per lavoro e solidarietà. Livio Giordan, il volontario generoso

Di stare al volante Livio Giordan non si stancava mai. Guidare era stato il suo lavoro, e quando è andato in pensione ha continuato ad accompagnare persone anziane, fragili e disabili con i mezzi dell'associazione "Mano Amica", che dal 2008 a Santa Maria di Sala è al servizio del Comune per il settore del sociale. Ultimamente Giordan, 72 anni, di cui dieci trascorsi al servizio della comunità, accompagnava a scuola anche un bambino disabile della comunità e questo gli dava gioia. Mercoledì mattina Giordan, com'era solito fare, ha preso la bici per passare in centro a fare colazione "Dae Tose" verso le 8, ma mentre era nel tratto di via Gorgo, tra la macelleria Sabbadin e la pizzeria "La Caravella", è stato investito.

L'impatto è avvenuto contro una macchina guidata da una mamma, che aveva anche la figlia a bordo forse per portarla a scuola, ed è stato violento. Le ferite riportate dal pensionato non gli hanno permesso di salvarsi. Trasferito in ambulanza all'ospedale di Dolo, Giordan non ce l'ha fatta. E ora sulla vicenda indagano i carabinieri di Mirano, per ricostruire tutto con i rilievi, eventuali immagini video anche di case private e testimonianze. Chi passava in via Gorgo ieri tra le 8 e le 8.30 ha trovato traffico rallentato e deviazioni, capendo che era successo un fatto grave e vedendo la bicicletta dell'uomo a terra. Da questo a risalire a Livio Giordan il collegamento è stato rapido, e la notizia della scomparsa del volontario 72enne ha gettato nello sconforto il paese. Fra le prime persone a manifestare il proprio cordoglio alla famiglia, alla moglie Ornella e al figlio Matteo, c'è stata la sindaca di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi. «Livio era una persona meravigliosa. Generoso e sempre in prima linea per gli altri. Sono addolorata», ha detto.

Sotto choc anche la donna che si è subito fermata a prestare soccorso. Gli inquirenti lavoreranno anche sui mezzi e probabilmente su eventuali cellulari adoperati, senza escludere perizie utili a fare luce sull'investimento. Verosimile che il magistrato possa disporre esami come l'autopsia aprendo un fascicolo d'inchiesta. Intanto a Caltana ricordano il volontario della più grande associazione del territorio, "Mano Amica", presieduta da Giancarlo Zamengo, che ieri si è commosso per la scomparsa dell'amico. L'organizzazione che svolge numerose attività ha accolto Giordan nel 2014 e da allora lui si è messo a disposizione del prossimo. L'11 giugno era pronto a organizzare la festa dell'Avis con il figlio Matteo che ne fa parte e a cui era molto legato. Salese doc, ex dipendente della ditta Piovan di materie plastiche a Santa Maria di Sala, lascia anche la moglie Ornella. «Un vuoto incredibile - dice commosso il presidente di "Mano Amica" - abbiamo perso un volontario sempre disponibile, un uomo generoso, allegro, e disponibile. E anche un componente del direttivo dell'associazione».