Marghera, auto percorre un tratto sui binari della ferrovia

Una Lancia Y vecchio modello è uscita di strada e ha percorso un breve tratto di sede ferroviaria prima di fermarsi contro una leva di scambio. È successo stamattina, 20 dicembre, lungo via delle Industrie a Marghera. All'origine dell'incidente, che non ha avuto gravi conseguenze, c'è probabilmente un errore della persona al volante, una signora sessantenne di Zelarino: stava guidando lungo via delle Industrie e, arrivata all'altezza del passaggio a livello, anziché svoltare per via della Pila è finita sui binari ferroviari della zona portuale.

La signora non ha riportato ferite. Sul posto dell'incidente sono arrivate le pattuglie del motorizzato della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi di rito e verificato la negatività dell'automobilista ai test tossicologici. Sarà comunque valutata una revisione straordinaria della patente. La sede ferroviaria è stata liberata poco dopo dall'ingombro del veicolo.