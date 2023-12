Incidente in tangenziale, auto si ribalta e va a fuoco: tre feriti

Grave incidente in tangenziale, in un orario in cui fortunatamente il traffico era molto limitato. Un'automobile, per cause al vaglio della polizia stradale, verso le 3 di sabato notte si è ribaltata nei pressi dello svincolo con la Castellana. La vettura, distrutta a causa della carambola, ha anche preso fuoco. I tre passeggeri, tutti feriti di cui uno più grave, sono riusciti a uscire dall'abitacolo in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avuto il compito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la vettura. Gli agenti della polstrada hanno effettuato i rilievi del caso, mentre i sanitari del 118 hanno preso in carico le tre persone coinvolte. Nell'incidente sarebbe stato urtato anche un autoarticolato, pare senza conseguenze per l'autista del mezzo pesante.

Gli ausiliari della viabilità di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre, si sono portati sul posto per le operazioni di assistenza e presegnalazione, bloccando il traffico per circa mezz’ora per garantire la necessaria sicurezza durante le operazioni di soccorso e spegnimento.