Esce di strada prima del ponte della Libertà, ferita una donna

Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente che martedì pomeriggio è accaduto prima del ponte della Libertà, in direzione piazzale Roma, all'altezza del bivio che consente di svoltare verso Padova. Forse un momento di distrazione, forse un malore fisico. La donna alla guida dell'auto, una 34enne di origini senegalesi residente a Mira, F.K., nell'impatto che l'ha portata fuori dalla carreggiata ha riportato ferite non gravi. La sua macchina, una volta perso il controllo, è andata a finire in mezzo alla vegetazione, impattando quasi sicuramente contro piante e arbusti. Ma poteva impattare contro altri veicoli, una casualità che non abbia incrociato nessuno.

Il reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia è intervenuto lì al bivio, ha soccorso la giovane donna, ha chiesto l'arrivo dei sanitari e ha recuperato il veicolo con l'ausilio dei vigili del fuoco intervenuti con una sorta di autogru con verricello che l'ha agganciata per portarla fuori dalla vegetazione. La conducente ferita e sotto choc è stata affidata alle cure del Suem, mentre i poliziotti hanno fatto i rilievi di quella che probabilmente è stata una fuoriuscita autonoma. Il reparto Motorizzato per la donna al volante ha richiesto gli esami tossicologici per completare il quadro delle verifiche. La giovane non sarebbe in pericolo.