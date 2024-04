Malore alla guida: frontale e arresto cardiaco. Salvata, muore nella notte

Lunedì sera si era salvata, poi le sue condizioni nella notte si sono aggravate e per Loredana Corona, mamma di una ragazza ed ex impiegata di banca residente a Campalto, non c'è stato niente da fare. Gli operatori del Suem avevano fatto atterrare un elicottero fra via Matteotti e la statale 14, Triestina, e così dopo averla rianimata a lungo erano riusciti a strappare la donna, non ancora 57enne, dall'arresto cardiaco.

Mentre guidava una Panda lunedì è stata colta da un malore improvviso nel territorio di Musile di Piave Musile di Piave. ha perso il controllo dell'auto e ha iniziato a sbandare invadendo la corsia di marcia opposta, a bassa velocità. Gli altri autisti, intuito che c'era qualcosa che non andava, avevano rallentato a loro volta, in modo che l'impatto della Fiat contro una Yaris, con una donna di San Donà alla guida, non è stato devastante. Una terza auto è rimasta coinvolta: si tratta di un'Opel Antara, condotta da una donna di Torre di Mosto, finita a sua volta contro la Yaris quando questa ha frenato più che poteva e improvvisamente per evitare la Panda. Botte e qualche ferita sia per la guidatrice della Yaris che per quella dell'Opel, entrambe all'ospedale per accertamenti e medicazioni. Loredana, rianimata, era volata a bordo dell'elicottero all'ospedale di San Donà, ricoverata in Prognosi riservata. Fino a lunedì alle 21 era ancora in vita. Poi però durante la notte non ce l'ha fatta.