Coppia travolta sulle strisce a Marghera, uomo all'ospedale

L'auto procedeva in via Trieste e non si è fermata in tempo. Ferito un 74enne, ambulanza e polizia locale sul posto

L'automobilista non ha visto in tempo la coppia che stava attraversando sulle strisce e l'ha investita, facendo finire un uomo all'ospedale. È successo nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Trieste, a Marghera. Alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, c'era un 85enne del posto. Il pedone, un 74enne anche lui residente in città, è stato sbalzato a terra dopo l'impatto: soccorso dall'ambulanza e portato in ospedale, è alle prese con una frattura scomposta. È andata meglio alla signora, che non ha avuto conseguenze.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30. L'automobilista stava procedendo in direzione Chirignago e, arrivato all'altezza del parco Catene, ha visto troppo tardi i due pedoni che avevano già impegnato la carreggiata. Le persone presenti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate anche le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Il conducente sarà denunciato per lesioni personali colpose.