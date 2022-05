Schianto in moto, un anziano soccorso in gravi condizioni

Un altro schianto in moto sulla terraferma veneziana, il quarto in circa 24 ore. Un anziano di 80 anni è stato soccorso in gravi condizioni attorno all'ora di pranzo di oggi, 27 maggio, dopo un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua Honda 125. È successo a Marghera, all'incrocio tra via della Rinascita e via del Lavoratore. La moto, per motivi ancora al vaglio della polizia locale, si è scontrata con una Volkswagen Polo ed è finita a terra.

Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno preso in cura il motociclista e l'hanno trasportato all'ospedale di Mestre. L'uomo, da quanto emerso, sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Il personale del reparto motorizzato si è occupato di eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Nella giornata di ieri le pattuglie erano intervenute in tre diverse occasioni: la prima in via dell'Azoto, dove, nell'impatto tra un camion e una Yamaha, un 47enne ha riportato gravi ferite; poi all'incrocio tra viale San Marco e viale Sansovino, dove un motociclo con due ragazze a bordo ha tamponato un'auto; infine, a Marghera, una moto era andata fuori strada autonomamente in corrispondenza della rotatoria della Romea. In questi ultimi due casi gli incidenti sono stati di lieve entità.