Schianto tra un'auto e una moto, 47enne in prognosi riservata

Ha svoltato a sinistra ma non si è accorto che dalla direzione opposta sopraggiungeva una moto. L'impatto è stato violento e inevitabile. Grave incidente giovedì pomeriggio in via dell'Azoto a Marghera, a causa del quale un centauto di 47 anni, M.P., residente a Taranto, è finito all'ospedale.

Le sue condizioni sono serie, tanto che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi, l'autista dell'autoarticolato, un 48enne di San Martino di Lupari, mentre effettuava una svolta a sinistra per raggiungere la zona dei container non si sarebbe reso conto del sopraggiungere del motociclo. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza che ha accompagnato il ferito all'ospedale Dell'Angelo di Mestre.

Nelle stesse ore, a Mestre, al semaforo all'incrocio tra viale San Marco e viale Sansovino, un altro incidente che questa volta ha coinvolto una moto condotta da un 70enne veneziano e una Volkswagen guidata da una 19enne, con a bordo anche una coetanea, entrambe di Venezia. Nessuno ha riportato gravi conseguenze. La polizia locale sta lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto.