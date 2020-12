Schianto tra un'auto e uno scooter, morto un 17enne

Un impatto tremendo, talmente violento che il conducente dello scooter è stato sbalzato a 20 metri di distanza. Non ce l'ha fatta Nicholas Povolato, 17enne di Zelarino rimasto vittima di un incidente stradale martedì sera a Olmo di Martellago.

Il giovane viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un'auto. Alla guida della Opel Mokka, A.S., operaio 36enne di Dolo. Lo schianto si è verificato all'incrocio tra via Selvanese e via Dosa per cause ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando in queste ore di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. All'arrivo dei soccorritori, per Nicholas non c'era già più niente da fare.