Maserati investe una moto e fugge. Trovato il conducente, ha perso la targa

È stato denunciato il 50enne al volante della Maserati grigia che martedì sera mentre percorreva via Orlanda ha tagliato la strada a una moto e poi l'ha inseguita, dopo che il 23enne in sella l'aveva mandato a quel Paese, investendo e mandando a terra il giovane centauro, ora ricoverato. «Ha fatto un'inversione di marcia stando sotto alla moto finché non l'ha raggiunta e disarcionata - ha spiegato la madre - l'ha fatta sbattere contro il guardrail alla rotonda grande di Tessera, mentre mio figlio è finito in fosso e l'auto è fuggita». La famiglia ha messo tutto nelle mani dell'avvocato Veronica Campaner.

Nel frattempo, visto che la Maserati dopo essere fuggita senza prestare soccorso ha perso la targa a terra, la polizia locale del Reparto Motorizzato di Venezia ha rintracciato e denunciato il "pirata". «La persona che guidava lo ha volutamente tamponato la moto ed è scappata - continua la mamma del motociclista - Vorrei ringraziare chi ha chiamato i soccorsi». Chi ha aiutato il giovane ha testimoniato sulla dinamica e questo ha permesso agli agenti di trovare velocemente la Maserati e il 50enne italiano che la guidaval. Denunciato per fuga di fronte a un sinistro con lesioni e mancato soccorso, avrà un ritiro di patente da uno a tre anni, in base alla decisione del prefetto di Venezia, Darco Pellos. «Nella querala parliamo di lesioni volontarie - spiega il legale Campaner - il pm ha aperto un fascicolo e indagherà qualificando i reati in base ai risultati delle indagini. Per noi l'autista ha seguito e speronato il giovane in moto volontariamente».

A supportare le indagini saranno i rilievi del Motorizzato e le immagini delle telecamere. «La macchina gli aveva tagliato la strada - si legge nel post della mamma del ragazzo - lui ha frenato e lo ha mandato a quel paese. Poi ha ripreso la sua strada e si è accorto che l'auto lo inseguiva. Dopo averlo investito l'ha lasciato a terra ed è scappato. Desidero sia fatta giustizia per quello che è successo». Il 23enne ancora all'Angelo con varie ferite e fratture dovrà fare altri accertamenti. Per questo non è stato dimesso e sarà sottoposto a esami, pur non essendo in pericolo di via. La moto, scalzata dall'urto contro l'auto si è infilata sotto il guardrail e lui è stato sbalzato a terra finendo nel fosso.