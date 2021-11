Non rispetta la precedenza all'incrocio: scontro tra due auto, due feriti

Non ha rispettato la precedenza all'incrocio portando di fatto la sua vettura allo scontro con un'altra automobile: l'incidente domenica tardo pomeriggio a Mestre.

L'incidente

All'altezza dell'incrocio per Marina San Giuliano una Volkswagen condotta da R.G. ha "bucato" il crocevia finendo per scontrarsi, appunto, con una Renault Clio che ospitava una coppia di coniugi bellunesi, Z.G. e G.S., di 61 e 65 anni, entrambi rimasti feriti nell'urto e nel ribaltamento del veicolo conseguente. Illesi, invece, sia il conducente del mezzo in errore sia la donna seduta al suo fianco. Sul posto vigili del fuoco e la polizia locale.