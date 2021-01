Frontale con un'auto contromano, 22enne ferito: appello per trovare il pirata

Per fortuna se l’è cavata con un colpo di frusta e tante botte e contusioni, ma per queste lesioni, così come per i danni alla macchina, non sa ancora chi “ringraziare”. L’ennesimo caso di pirateria stradale si è verificato la sera di martedì 19 gennaio, alle 20.50 circa, a Mestre: vittima, un ventiduenne residente in città. Il giovane, provenendo da via Trezzo alla guida di una Seat Ibiza, ha svoltato a sinistra per immettersi in via Santa Maria dei Battuti, strada a senso unico, quando dalla direzione opposta di marcia, dunque contromano, è sopraggiunta un’altra macchina a velocità sostenuta che lo ha centrato in pieno frontalmente. Il conducente, tuttavia, non si è fermato a verificare come stesse il ventiduenne ferito ma ha premuto sull’acceleratore e si è dileguato in direzione Terraglio.

Quest’ultimo ha fatto solo a tempo a notare che si trattava di una berlina grigia e a ricopiare una parte dei numeri della targa, tutte informazioni prontamente fornite agli agenti del reparto motorizzato della polizia locale di Venezia. Il giovane è stato quindi trasportato per le cure del caso all’ospedale dell’Angelo, dove gli hanno riscontrato in particolare la distrazione del rachide cervicale e una contusione toracica post incidente, per una prognosi di una settimana. Senza contare i pesanti danni materiali all'auto. Assistito dai legali di Studio 3A, il 22enne lancia un appello a quanti, poco prima delle 21 del 19 gennaio, si trovassero a passare nel luogo dell'incidente, l'incrocio tra via Trezzo e via Santa Maria dei Battuti, a Mestre: chi avesse informazioni utili può contattare il comando della polizia locale di Venezia.