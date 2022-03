Un camion e una cisterna rovesciati in Castellana

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e recupero dei mezzi pesanti che si sono rovesciati lungo la Castellana a Mestre, lunedì pomeriggio, e hanno mandato in tilt il traffico per il blocco temporaneo di un tratto stradale. Il primo a rovesciarsi, in ordine di tempo, è stato un camion all'altezza del civico 63 dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e anche gli agenti della Municipale per la messa in sicurezza del mezzo e la gestione della viabilità.

Poco dopo si è ribaltata una cisterna, sempre sulla Castellana, all'altezza del civico 136, contenente 5 mila litri di gpl. Ferito il conducente: sul posto i vigili del fuoco, il nucleo Nbcr (per l'ntervento in caso di sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche), e un'autobotte dei pompieri da Padova. Verso le 15.30 erano ancora in corso le opere di bonifica e il travaso del contenuto della cisterna su un altro mezzo. Il 118 ha preso in cura l'autista e le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi dell'incidente.

I vigili del fuoco erano peraltro ancora al lavoro a Marghera, sulla rotonda del centro commerciale Nave de Vero, dove lunedì mattina alle 6 si è rovesciata un'autocisterna dopo essere uscita di strada in curva. Ferito l'autista, un cittadino bosniaco 37enne soccorso dal Suem. Anche lì, oltre alla messa in sicurezza dell'area, si è dovuto provvedere al travaso del contenuto in un altro mezzo. Lungo l'autostrada A4, infine, in direzione Venezia, nel primo pomeriggio si sono scontrati tre mezzi ed è rimasto ferito un conducente. L'impatto ha avuto ripercussioni sul traffico.