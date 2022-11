Auto va a fuoco dopo l'incidente, 22enne all'ospedale

Un'auto in fiamme, appoggiata verticalmente in condizioni precarie contro la ringhiera di un ponticello di un canale di scolo. È quanto si sono trovati di fronte i vigili del fuoco la notte scorsa, intorno all'una e mezza, quando sono arrivati in via Foscara a Mira, tra Malcontenta e Dogaletto.

Il veicolo era andato a fuoco a seguito di un incidente stradale. Il conducente, seppur ferito a una gamba, era riuscito a uscire e a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. I pompieri, arrivati da Mira e Mestre, hanno spento l’incendio dell’auto, mentre l'autista 22enne è stato preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 3 con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.