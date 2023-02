Auto finisce fuori strada, una donna ferita

Ha perso il controllo dell'auto, che ha finito la sua corsa rovesciata. È rimasta ferita ed è finita all'ospedale una signora anziana coinvolta in un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio a Mira.

La donna stava percorrendo via Malpaga al volante della sua macchina quando, intorno alle 16, per cause ancora da accertare ne ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo averla estratta dalle lamiere, l'hanno affidata al personale del Suem 118 che l'ha accompagnata al pronto soccorso. I pompieri hanno rimesso l'area in sicurezza. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto.