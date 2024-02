Frontale tra due auto, due feriti

Dopo lo scontro, una delle due auto è finita nel fossato. È di due feriti il bilancio di un indicente stradale che si è verificato mercoledì all'ora di pranzo in via Miranese a Mira.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. I due veicoli hanno impattato frontalmente intorno alle 13.20. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza le auto, mentre in due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili sono terminate dopo circa un’ora.

