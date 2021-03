Brutto incidente a Mira, ragazza rimane incastrata nell'abitacolo

Brutto incidente ieri sera a Mira. Per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate lungo via Miranese poco dopo le 20.30, all'altezza di via Nazionale. A seguito dell'impatto, una ragazza è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla. La conducente è stata poi presa in carico dal personale del Suem 118 e trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri.

Articolo in aggiornamento