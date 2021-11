Schianto tra un'auto e una moto, 27enne in prognosi riservata

Una mancata precedenza. Sembrerebbe esserci questo, secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri, dietro all'incidente che si è verificato questa mattina, mercoledì 3 novembre, lungo via Nazionale a Mira. Uno scontro che ha coinvolto una moto Honda e una Fiat Panda e a causa del quale un 27enne è stato ricoverato in prognosi riservata per fratture multiple.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6.20. Stando alle prime verifiche dei militari della tenenza di Dolo, la Fiat panda guidata da una 22enne di Mira, uscendo da via Gramsci si sarebbe immessa in via Nazionale, in direzione Dolo. Proprio in quegli attimi sopraggiungeva la moto, con a bordo due 27enni, e l'impatto è stato inevitabile. Entrambi i motociclisti sono finiti a terra, il conducente ha avuto le conseguenze peggiori ed è stato portato al pronto soccorso in ambulanza. Il passeggero se l'è cavata con qualche contusione. Illesa, invece, la 22enne.