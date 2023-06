Tragico incidente: ragazzino di 12 anni investito e ucciso da un'auto

Tragico incidente stradale sabato pomeriggio sulle strade del Veneziano. Un ragazzino di 12 anni, A.M., è stato investito e ucciso da un'auto, un'Audi guidata da un uomo di circa 40 anni.

Lo schianto si è verificato a metà pomeriggio a Mirano, all'incrocio tra via don Orione e via Viasana. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del Suem in ambulanza, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Il giovane, residente a Campocroce di Mirano, è stato sbalzato sul parabrezza, sfondandolo.

La strada è stata chiusa al transito per consentire alla polizia locale dell'unione comuni Miranese di eseguire i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, che ha raggiunto i familiari.